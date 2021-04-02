تحديث بيانات راتب الضمان الاجتماعي الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442

راتب الضمان الاجتماعي بالسعودية كم يكون ؟ إذ هذا السؤال من بين الأسئلة التي يقوم العديد بطرحها، لكي يتعرفوا على المبالغ التي ينالها المستفيدين من البرنامج الخاص بالضمان الاجتماعي الذي يتبع الوزارة المتعلقة بالموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية، حتى يتعرفوا على المبالغ الشعرية التي سوف ينالوها بحالة الدخول على البرنامج والانضمام إليه.

برنامج الضمان الاجتماعي المساعدة المقطوعة

لقد قامت الوزارة الخاص بالموارد البشرية بإطلاق البرنامج المتعلق بالضمان الاجتماعي في سنة 1382 هجريًا، تبعًا للمرسوم الملكي رقم 18 و 19 الذي صدر في 1382 هجريًا، كما أن النظام الخاص بالضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية تم تطبيقه في السنة المالية 1382 – 1383 هجريًا، لكي يتم مساندة الفئات الفقيرة والتي تحتاج للمساعدة من الأسر بالمملكة، في أخذ الدعم المالي شهريًا، وتقديم الرعاية الدائمة لهم، وإتاحة حياة كريمة لهم.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442

رابط الضمان الاجتماعي

رابط المساعدة المقطوعة

إن الحكومة بالمملكة العربية السعودية قد قالت بالفترة الأخيرة أن هناك عدد كبير من القرارات المتعلقة بالنظام الخاص بالضمان الاجتماعي، مع مراقبة تطبيق المرسوم الملكي الماضي حتى عامين كحد أقصى، وينبغي على الوزارة الخاصة بالموارد البشرية أن تقوم بوضع خطة زمنية، حتى يُطبق النظام الخاص بالضمان الاجتماعي الحديث، كما أن هذا النظام نص على وجود ٤ حالات مستثناة من شرط الجنسية ألا وهي كالتالي:

السيدة غير السعودية والتي تكون متزوجة من رجل سعودي.

الأرملة أو المطلقة التي لا تمتلك الجنسية السعودية وعندها أبناء سعوديون.

أولاد الأرملة أو المطلقة ذات الجنسية السعودية من الزوج الذي لا يحمل الجنسية السعودية.

الأفراد من ذوي الاحتياجات.

الأرامل وكذلك ذوات الأيتام من عندهم بطاقات التنقل.

إن النظام الحديث قد نص على عدة حالات من الممكن أن يتوقف منح المعاش لها وهي كالتالي:

تأخر المستفيد لتحديث بياناته المسجلة بالموقع.

عدم التزام المستفيد بخطة التأهل التي قامت الوزارة بتحديدها.

بحالة قدرة المستفيد على العمل، ولا يقوم بالبحث عنه.