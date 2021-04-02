وزارة الحج والعمرة السعودية الحصول على لقاح كورونا ليس شرطًا لأداء عمرة رمضان

وزارة الحج والعمرة السعودية ، تصرح بأن الشخص الذي يحصل على لقاح فيروس كورونا المستجد ليس سبباً لمن يرغبون أدائهم للعمرة من داخل دولة السعودية فالجميع ينظر العمره في موسم شهر رمضان بالأخص لأنه يفرغ أوقاته للعباده ويسعى المواطنين في داخل المملكة للحجز المبكر لأداء عمرة رمضان في حالة سماح خادم الحرمين الشريفين بأداء العمرة داخل الحرم المكي الشريف.

ما هو رد وزارة الحج والعمرة على السؤال

رد الحساب الرسمي للوزارة بأن المستفيدين بوزارة الحج والعمرة على موقع “تويتر” “حتى الآن غير مطلوب”، مصرحاً: “العمر المصرح به لأداء العمرة من داخل المملكة حسب تعليمات وزارة الصحة من 18 إلى 70 سنة”، وذلك مع استعداد المملكة السعودية لموسم عمرة رمضان 2021 وذلك عبر تصاريح “اعتمرنا” مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي صدرت من قبل وزارة الصحة السعودية وذلك عبر تطبيق توكلنا مع التنسيق بوزارة الصحة ووزارة الحج.

عمرة رمضان 2021

يستعد المسلمين كل عام في شهر رمضان بكل شغف وولهفة وشوق وحنين للحرم المكي والحرم النبوي وذلك لأداء عمرة رمضان وزيارة بيت المصطفى صل الله عليه وسلم ولكن مع جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع وكانت المملكة بها إصابات عديدة ومستمرة ولكن بفضل الله بدأت الأعداد تقل تدريجياً مع تطبيق الإلتزام، ولكن وزارة الحج والعمرة صرحت بأداء عمرة رمضان والذي صرح مركز الفلك الدولي بأن الشهر الكريم سوف يبدأ في موعد هلال شهر رمضان 2021 .

نائب وزير الحج والعمرة مصرحاً

قام الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وذلك في مساء الجمعة الماضية بجولة تفقدية على كل محطات نقل المعتمرين والمصلين وذلك في مركزي كدي ومركز الششة وذلك ليطمئن على جاهزية المراكز والخدمات وذلك لقرب شهر رمضان وأداء عمرة موسم رمضان مع توجيهه بتعقيم وسائل النقل للحفاظ على صحة وسلامة راكبي الحافلات والمعتمرين من فيروس كورونا 19 المستجد.