تجربة خطة فرضية شاملة لعمليات الإطفاء والإنقاذ والاخلاء بالمستشفى السعودي الألماني حائل

منار علي – حائل شهد المستشفى السعودي الألماني حائل نجاحاً في تنفيذ فرضية الحريق وهمي بخزان الأكسجين بتوجيه عام من الشؤون الصحيه مع المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل يوم أمس في تمام الساعة العاشرة صباحاً خطة فرضية شاملة لعمليات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء في المبنى الرئيس للمستشفى السعودي الألماني حائل بحضور مدير الشؤون الصحية بحائل الدكتور فرحان الشمري ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة حائل اللواء/ عبدالله الركيان والمدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني حائل الدكتور محمد حمدي

وكانت الفرضية قد نفذت بآلية تحاكي حادثًا حقيقيًا، بدأت بنشوب حريق وهمي في خزان الأوكسجين الرئيسي الخارجي مما تسبب في أصابات مختلفه في موقع الحادث وانقطاع الأكسجين على مرضى العناية المركزه، وفور اكتشاف الحريق قامت إدارة المستشفى بتفعيل الأكواد الخاصة خطة الطوارئ الخاصة بالكوارث والحرائق و أنقطاع الخدمات ، وتم إخلاء جميع الحالات لمنطقة الفرز خلال مدة وجيزة. حيث شاركت آليات الدفاع المدني في عملية إنقاذ وإخماد الحريق، وشارك موظفين المستشفى وإدارة الهلال الأحمر السعودي في عملية الانقاذ والفرز لعدد ٢٥ حاله والإخلاء الكامل بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والخاصة لاستقبال المصابين، كما شاركات إدارة الشرطه والمرور في تنظيم خطة السير والحفاظ على أمن المنطقة. وعقب هذه الفرضيه عقد أجتماع في قاعة الأمير سعود بن عبدالمحسن بالمستشفى السعودي الألماني لمناقشة الملاحظات والتحديات خلال تلك الفرضيه في هدف تطوير سرعة الأستجابه والجاهزية في اجراءات الإطفاء والأنقاذ والأخلاء من المستشفى. وتأتي هذه الفرضيات ضمن جداول مسبقه للمنشآت المستشفيات لما لها المردود الايجابي في رفع الجاهزية والاستجابة لجميع الجهات المشاركة والتنسيق المستمر مع الجهات المختصه. وذلك لضمان جاهزية الكوادر الطبيه والاداريه في المستشفى، لتقديم أقصى درجات الأمان للمرضى والمراجعين من خلال تطبيق كافة المعايير اللازمة والمعتمدة للقواعد الإخلاء الآمن.

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