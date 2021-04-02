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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج محل بحث الآن من الطلبة في المدارس التابعة لوزارة التعليم السعودية بعد إعلان الوزارة عن مسابقة مدرستي تبرمج من خلال التعاون المشترك مع شركة مايكروسوفت، إذ يتم الاشتراك من خلال منصة ماين كرافت التعليمي بعد تحميل لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي ثم بدء تسجيل الدخول بحساب منصة مدرستي والموافقة على شروط اللعبة ثم بدء الدرس بعد الإتفاق مع معلم أو معلمة المدرسة عن المهمة المطلوبة من الطالب، وتهدف مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمي إلى تعليم الطالب البرمجة الحاسوبية ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ في التحول الرقمي.

التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

يتم التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج بخطوات سهلة إلكترونيا من خلال الدخول إلى رابط ماين كرافت التعليمي أو من خلال موقع code.org.minecraft ثم دخول اللعبة بحساب منصة مدرستي، بذلك تم تسجيل الدخول إلى مسابقة تبرمج ماين كرافت التعليمية وننتقل الآن إلى كيفية الاشتراك.

بينما يتم الاشتراك في مسابقة مدرستي بعد قيام الطالب بتفعيل ساعة برمجة ماين كرافت التعليمية كما ينص الدليل الإرشادي لمنصة مدرستي تبرمج Madrasati Codes من خلال الضغط على زر ساعة برمجة Hour of code ثم النقر على انشاء عالم create world.

فيما يتم تسهيل اللعبة من خلال تحويل النصوص إلى اللغة العربية من خلال الضغط على أيقونة الكتاب، ثم اللغة العربية من خيار translate، ثم تفعيل خيار المستند Document، وبذلك تتحول النصوص البرمجية إلى اللغة العربية.

رابط ماين كرافت التعليمية Minecraft Educational

يتم الدخول على مسابقة مدرستي تبرمج من خلال رابط ماينكرافت التعليمي وذلك من خلال تطبيق الخطوات التالية:

يتم المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج Madrasati Codes من خلال طريقتين، الأولى تحميل اللعبة ثم تسجيل الدخول، الثانية من خلال تسجيل الدخول مباشرة عبر codes.org/mine craft.

الطريقة الأولى: قم بتحميل الإصدار التعليمي من لعبة ماين كرافت عبر education minecraft. اضغط على تحميل ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام منصة مدرستي، وتصلح لإصدار الحاسب الآلي.

الطريقة الثانية: قم بالتوجه إلى code.minecraft ثم اختر الدرس ثم قم بتسجيل الدخول بمنصة مدرستي. يمكن تسجيل الدخول من أجهزة الجوال.

بعد الدخول إلى اللعبة يقوم الطالب بتنفيذ الخطوات السابقة لبدء ساعة برمجة ماين كرافت.

يقوم الطالب بعد الإنتهاء من ساعة برمجة بالحصول على الشهادة ثم إرسالها إلى المعلم.

كانت هذه هي المرحلة الأولى من مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية وننتقل إلى المرحلة الثانية من المسابقة الفصل الدراسي القادم، ويشترط للمشاركة في المرحلة الثانية أن تكون قد أنهيت المرحلة الأولى.