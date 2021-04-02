الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي برقم الطلب 1442 وشروط التسجيل

يبحث مستفيدي الضمان الإجتماعي في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي مع بداية كل عام جديد حيث تُصرف المبالغ النقدية لدعم المساعدة المقطوعة سنوياً للمستحقين والمنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية منذ إنطلاق مقطوعة الضمان الإجتماعي في السنوات القليلة الماضية، وقد أطلقت الوزارة برنامج المساعدة المقطوعة لكي يقوم بمساعدة المواطن السعودي محدود الدخل والأسر السعودية متوسطة الحال على التغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي تواجههم في الفترة الحالية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وغيرها من الظروف الإقتصادية الصعبة التي تغيرت نتيجة لعدد من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة السعودية في القطاع الإقتصادي، وكان الهدف منه العمل على رفع معدل النمو الإقتصادي والمضي قدماً في تنفيذ خطة ورؤية السعودية 2030م بأن تصبح المملكة إحدى أكبر الدول الإقتصادية في العالم، ولكي يتسطيع المواطن السعودي الحصول على هذه المساعدات عليه أولاً أن تتحقق فيه كافة الشروط، ولذلك نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف مقطوعة الضمان وأبرز شروط التقديم فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك عدة شروط نوضحها لكم لكي تستطيعوا التقديم في المساعدة المقطوعة، وهذه الشروط كالتالي:

أولاً أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية بعمر لا يقل عن 35 عام وقت التقدم.

لا يتقاضي راتب شهري كبير.

ليس بحوزته سجلات تجارية أو يمتلك عقارات.

موعد صرف المقطوعة

لا يستطيع أي موقع إخباري ان يعلمكم بموعد صرف المساعدات المقطوعة إلا إذا صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالموعد الرسمي فهي الجهة المسئولة عن ذلك، ونحن في موقعنا سنبلغكم بالموعد فور تحديده وإعلانه على الموقع الرسمي للوزارة أو الصفحة الرسمية لها على مواقع التواصل الإجتماعي.