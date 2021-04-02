التقويم الدراسي 1443 بالسعودية

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التقويم الدراسي ١٤٤٣
إن النظام التعليمي الأول للمملكة السعودية ظهر من خلال إنشاء المديرية الخاصة بالمعارف و التي كانت في الربع الأول من القرن العشرين و التي كانت النقطة الأساسية والأهم لكي يتم السماح للصبية التعلم بداخل المملكة العربية السعودية، وفى منتصف القرن الرابع هجرياً قد صدر أمر هام من خادم الحرمين بإنشاء أول مجلس خاص بالمعارف.
كان من أهم الأهداف الخاصة به كيفية إنشاء نظام تعليمي لا مثيل له، يشرف على تعليم المنطقة المسماة بالحجاز، ولكن من بعد ذلك بعد توحيد المملكة زادت صلاحيات هذه المديرية الخاصة بالمعارف، حيث كانت من أهم المهام الموكلة إليها التنظير على مهام التعليم و كانت تضم أكثر من ثلاث مائة مدرسة في جميع الأماكن وتم زيادة العدد بمرور الوقت.
التقويم الخاص بالمملكة دراسياً
ووفقاً لرؤية المملكة للعام 2030، كانت وزارات المملكة قد بدأت بالتطوير لجميع الخدمات وخاصة في الخدمات التي تقدم للتلاميذ والتلميذات وكل من التحق بالتعليم ولذلك تم إنشاء تقويم دراسي، وذلك لكي يتم معرفة تاريخ انتهاء وبداية العام الدراسي و الإجازات التي تتخلله:
وتم تحديد هذه التواريخ من خلال المملكة العربية السعودية حيث تبدأ الدراسة في بداية العام 21/01/1443 والذي يوافق 29/8/2021
ثم تأتي إجازة خاصة باليوم الوطني للملكة والتي تتم 16/2/1443 والموافق 23/9/2021
- ثم نأتي لمواعيد الاختبارات الأولية تتم 15/05/1443
- وتبدأ الإجازة الخاصة بمنتصف العام 26/05/1443 الموافق 30/12/2021
- ويبدأ الفصل الثانية 13/06/1443 الموافق 16/01/2022
- وتأتي إجازة عيد الفطر 20/09/1443 ، 21/04/2022
- ثم يأتي بداية دراسة الفصل الثاني 07/10/1443 08/05/2022
- بداية امتحانات الفصل الثاني 21/10/1443 22/05/2022
- وتبدأ من بعد ذلك الإجازة لنهاية العام 03/11/1443 ، 02/06/2022
وإلى هنا قد نكون وصلنا لنهاية المقال الخاص بالتقويم الدراسي ١٤٤٣ ونتمنى أن نكون قد وافينا جميع الأشياء التي كنتم تبحثون عنها.
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