مواعيد دوام البنوك السعودية في رمضان 1442

سوف نقدم لكم مواعيد دوام البنوك السعودية في رمضان لعام 1442، حيث أن الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ينتظرون مواعيد العمل في رمضان للبنوك السعودية، ومن الجدير بالذكر أن البك المركزي السعودي قام بتحديد مواعيد الدوام في شهر رمضان 1422، وسوف نوافيكم بجميع الأوقات في السطور التالية، كما صرح البنك المركزي أيضآ عن أيام الأجازات الرسمية في رمضان، وشدد البنك المركزي أن هذا يجيء وفقا إلى المادة 16 من نسق مراقبة المصارف في شأن تحديد أيام أجازات المصارف وساعات العمل فيها.

مواعيد دوام البنوك السعودية في رمضان

هذا الجدول يوضح لكم مواعيد دوام البنوك السعودية في رمضان المبارك لسنة 2021 في المملكة العربية السعودية.

يبدأ الدوام الساعة العاشرة صباحا ينتهي الدوام الساعة الرابعة عصرا وكان هذا الجدول بمثابة مواعيد عمل البنوك مع المواطنين في المملكة العربية السعودية. أوقات دوام بنك الراجحي أوقات الدوام في شهر رمضان الكريم تبدأ من الساعة التاسعة إلا ربع في الصباحً وحتى الساعة 2:45 ظهراً. خلال أيام الأسبوع باستثناء يومي يوم الجمعة ويوم السبت. وهنالك عدد محدود من التقسيمات العاملة خلال الفترة المسائية ابتداءً من الساعة التاسعة عشيةً وحتى الساعة الثانية عشر نصف الليل. وايضاًًً يومي يوم الجمعة ويوم السبت عطلة أسبوعية للعاملين. كانت هذه أوقات الدوام لبنك الراجحي في شهر رمضان المبارك لهذا العام أوقات دوام بنك سامبا في شهر رمضان تعمل كل أفرع البنك في الرياض طوال مدة دوام واحدة. والتي تبدأ من الساعة 09:30 ظهراً وحتى الساعة 04:30 العصرً من يوم الاحد إلى يوم الخميس. مثلما يستمر دوام البنك بجميع أفرع المنطقة الشرقية طوال فترة واحدة وهي: من الساعة العاشرة في الصباحً وحتى الساعة الثانية الظهر.