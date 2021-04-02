إيداع المساعدة المقطوعة 1442 الاستعلام برقم الطلب ورقم الهوية

إيداع المساعدة المقطوعة 1442، ينتظر ألاف السعوديين اليوم إعلان هذا الخبر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتعلن موعد إيداع المساعدة المقطوعة فى حسابات المستفيدين منها، والذي أكدت الوزارة على قرب إنتهائها من حصر الطلبات المقدمة إليها وإعلان أسماء المستفيدين وموعد الإيداع في القريب العاجل.

المساعدة المقطوعة 1442

المساعدة المقطوعة أو كما تعرف بمساعدة الضمان الاجتماعي تتمثل فى مبلغ مالي مقدم من وزارة الموارد البشرية لبعض الأسر السعودية التي تقدم للحصول على تلك المنحة ويتم صرفها لهم بعد التأكد من أستحقاقهم صرف تلك المنحة والتي تتراوح قيمتها ما بين 3000 ريال حتى 15 ألف ريال سعودي، يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة على حسب الوضع الاقتصادي لكل أسرة وعدد أفرادها، كما أنها يتم صرفها مرة واحدة خلال العام وبدون تحديد موعد ثابت لها، فصرف المساعدة المقطوعة متعلق بالوضع الاقتصادي للمملكة.

شروط صرف المساعدة المقطوعة 1442

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتزوج من امرآة سعودية، فذلك شرط أساسي. ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام. ألا يكون قد غادر السعودية لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ألا يكون من مالكي العقارات أو المحال التجارية. ألا يكون لدية سجل تجاري بأسمه. أن يكون المستفيد مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية. المساعدة المقطوعة غير متوفرة للأخوة الوافدين.

الفئات المسموح لهم صرف المساعدة المقطوعة 1442

السيدة الأرملة. السيدة المطلقة. المرآة التي تعيل أسرة. أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية. أسر السجناء. أم الأيتام. من يقل رابتهم الشهري عن ألفين ريال. كما أنها تصرف للرجال والنساء أيضاً.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

سبق وذكرنا لكم أن المساعدة المقطوعة غير مرتبطه بموعد محدد لصرفها، فصرف تلك المنحة يكون على حسب الوضع الاقتصادي للمملكة، وحتى تلك اللحظة لم يتم تحديد موعد لصرفها وهي تصرف مرة واحدة خلال العام، ومن المتوقع إعلان وزارة الموارد البشرية موعد صرف الضمان الاجتماعي قريباً لإنتهائها من حصر الطلبات المقدمة إليها.

ويمكن الاستعلام كل فترة عن صرف المساعدة المقطوعة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية عبر الانترنت، من خلال إدخال البيانات وتسجيل الدخول وسيظهر أمامك هل تم تحديد موعد أم لا.