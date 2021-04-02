أقرت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية مؤخراً بعض التعديلات علي قانون العمل السعودي فيما يخص أوضاع العمل لدي الهيئات والمؤسسات والشركات بالقطاعين الخاص والعام بالمملكة وذلك فيما يخص شئون العمالة الوطنية وكذلك فيما يخص شؤون العمالة الأجنبية وضبط أوضاع الوافدين بالمملكة وتحسين التعاملات بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة لتهيئة بيئة عمل و مناخ مناسب للاستثمار والتطور بالمملكة وفيما كان من اللائحة الإدارية بقانون العمل السعودي فقد تم ضبط بعض قوانين تلك اللائحة بما يتماشى و قوانين وزارة العمل السعودية الجديدة والتي تواكب نظرة المملكة بتمكين العمالة السعودية من الجنسين في الشواغر الوظيفية لدي القطاعين العام والخاص داخل المملكة العربية السعودية.

قواعد اللائحة الإدارية بقانون العمل السعودي الجديد

تم وضع هذه اللائحة بالتعاون مع وزارة العمل السعودية لتنظيم العلاقات ضمن تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين والمواطنين بالمملكة،وتسري هذه اللائحة الجديدة علي جميع القطاعات الحكومية والخاصة وتأتي بنودها مشتملة الآتي:

اللائحة ملزمة لكافة العاملين بالمملكة أياً كان نوع عقد عملهم كلي أو جزئي عام أو خاص.

يتم فرض ضوابط وقواعد العمل علي الجميع ولوائح التأديب والمكافآت.

يتم تعويض العامل مادياً حسب نص القانون عن العملي الإضافي حسب توقيته.

الالتزام بمواعيد العطلات الرسمية المقرة من قبل الحكومة.

الالتزام بكافة قواعد السلامة والصحة المهنية داخل الهيئات ومواقع العمل.

مدة الاختبار بعقود العمل لا تتجاوز التسعون يوماً وتتحول بعد ذلك لعقود دائمة أو تصبح ملغية في خلاف ذلك.

في حال حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل يتم اللجوء للائحة ثم الحاكم المختصة.

يتم عرض اللائحة علي أي موظف جديد قبل التعاقد وأن يقر بعلمه بم تحتويه من بنود.

لكل شركة أو مؤسسة أن تضيف نقاط للائحة حسب قواعد شركته بما لا يتعارض مع قانون العمل السعودي وإلا أصبحت لاغيه.

لا يحق لصاحب العمل التعديل علي اللائحة قبل إطلاع الموظفين عليها بشكل رسمي.

لابد من النص علي مواعيد العمل والراحات والإجازات بشكل واضح وصريح في طليعة اللائحة.

محتويات اللائحة التنفيذية

نص قانون العمل السعودي في اشتراطاته علي وجوب وجد لائحة تنفيذية لكل شركة أو مؤسسة بجانب اللائحة الإدارية بقانون العمل السعودي وتنصح علي الآتي وجوباً:

علي كل شركة أو مؤسسة أن تعد ملف لكل موظف يحتوي علي بياناته وأرقام الاتصال والعناوين وأرقام الهوية ورخص العمل.

علي كل شركة أو مؤسسة ضبط نظام التأمينات الاجتماعية لموظفيها وفق أحكام المملكة.

علي كل شركة أو مؤسسة أن توضح لائحة الجزاءات والمكافاءات بصورة معلنه في منشآتها.

علي كل شركة أو مؤسسة عمل سجل حضور يومي لموظفيها.

علي كل شركة أو مؤسسة وضع هيكل تنظيمي لمنسوبيها موضح به مهام وظيفة كل منهم.

علي كل شركة أو مؤسسة الإعلان علي الدورات التدريبية وأسماء المقدمين لها علانية.

علي كل شركة أو مؤسسة أجراء الفحص الطبي الإخباري علي موظفيها دورياً وتسجيله.

علي كل شركة أو مؤسسة أن تكفل حرية التعبير وعدم التعدي علي المعتقدات ومنع التفرقة أو العنصرية.

علي كل شركة أو مؤسسة إرسال تقارير دورية محدثة بالشواغر الوظيفية لديها إلي مكتب العمل.

علي كل شركة أو مؤسسة إرسال تقارير دورية محدثة بالدرجات الوظيفية والملية لديها إلي مكتب العمل.

علي كل شركة أو مؤسسة إرسال تقارير دورية محدثة بالعمالة الدائمة والمؤقتة لديها إلي مكتب العمل.

علي كل شركة أو مؤسسة إرسال تقارير دورية محدثة بخطط العمل والأهداف المستقبلية لديها إلي مكتب العمل.

وترسل كافة التقارير إلي مكتب العمل في شهر محرم من كل عام هجري ، ويمكنكم معرفة مواعيد إجازة شهر رمضان المبارك بالمملكة والفيديو التالي يوضح اللائحة التنفيذي بقانون العمل: