“التعليم” تعلن إجراءات إنهاء العام الدراسي لجميع المراحل ورياض الأطفال وتحدد توقيت الاختبارات

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الجمعة)، إجراءات إنهاء العام الدراسي للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال.

وقالت الوزارة إن توقيت اختبارات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس في شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصراً.

وأبانت أن مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك، تبدأ من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهراً.

وأبانت أنه بالنسبة للفصلين الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال سيكون إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه الخميس 26/8/1442، وأن يتم استكمال تقويم أداء الطلاب في جميع مراحل التقويم المدرجة في نظام نور حتى يوم الإثنين 30/8/ 1442هـ.

وأوضحت أنه بالنسبة للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي فيجب استكمال أداء الطلاب في مواد التقويم المستمر وأعمال الفصل الدراسي الثاني في مواد الدراسات الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والمواطنة، قبل يوم الخميس 26/8/1442هـ.

وأبانت أنه يجب إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه الخميس 26/8/1442هـ، ورصد درجات أعمال السنة للفصل الثاني في موعد أقصاه الإثنين 30/8، ورصد النتائج في نظام “نور” وإصدار إشعارات نتائج الطلاب يوم الخميس 10/9/1442هـ.

وأكدت استمرار الدراسة في أيام الاختبارات في رمضان مع تقديم حصص دراسية للمراجعات، وتنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي الذي يبدأ من 3 إلى 5 عصراً.

وفيما يتصل بالمرحلتين المتوسطة والثانوية فيجب إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه الخميس 26/8، واستكمال تقويم الطلاب في مواد التقويم المستمر حتى يوم الإثنين 30/8.

وأشارت إلى أنه يجب تنفيذ اختبارات المواد الشفوية والعملية بدءاً من الثلاثاء 1/9 إلى الخميس 3/9، وتنفيذ اختبارات الطلاب بدءاً من الأحد 6/9 إلى الثلاثاء 15/9، ورصد النتائج في نظام “نور” وإصدار شهادات الطلاب يوم الخميس 17/9.

وشددت الوزارة على استمرار الدراسة في أيام الاختبارات المحددة خلال شهر رمضان.