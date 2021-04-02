8 مهام لإدارات وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم لبقية العام الدراسي الجاري

بلادي – الرياض :

أوضحت وزارة التعليم، اليوم (الجمعة)، مهام إدارات وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم، لبقية العام الدراسي 1442هـ، مؤكدة إيقاف جميع الأنشطة اللاصفيَّة، والبرامج التدريبية واللقاءات والفعاليات تحقيقًا للمصلحة التعليمية.

وشددت على تركيز المحتوى في جميع المواد الدراسية بما يتناسب مع الحصص المتبقية، ويضمن تحقيق المهارات الأساسية، ويحد من الفاقد التعليمي، مع إطلاع أولياء الأمور عليها لضمان مساهمتهم.

ووجهت برصد درجات السلوك والمواظبة للطلاب في نظام نور، والإعلان عن جدول ومواعيد الاختبارات وإتاحتها على منصة مدرستي، قبل الاختبارات بوقت كاف.

وأشارت إلى حصر الطلاب ذوي الظروف، الذين يتطلب أداؤهم للاختبار الحضور، والاستعداد لاتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية، لافتة إلى ضرورة متابعة المشرفين التربويين للمعلمين في تجويد نماذج الأسئلة وفقًا للضوابط.

وأرشدت بتنفيذ خطط المعالجة والدعم للطلاب خلال الفترة التي تسبق الاختبارات النهائية، وخطط المراجعة واستكمال تقويم الطلاب في كل المواد بجميع المراحل الدراسية ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة.