“البيئة” تحذر من منتجات دواجن محلية بالأسواق غير مطابقة للمواصفات

بلادي – الرياض :

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من وجود منتجات دواجن محلية بالأسواق (لحوم، وبيض) غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة.

وذكرت الوزارة في خطاب موجه لمجلس الغرف التجارية أن هذه المنتجات تؤدي للإضرار بالمستهلكين وبالمشاريع الإنتاجية المرخصة والمستوفية للاشتراطات والملتزمة بالأنظمة والتعليمات، مطالبة وفقاً لصحيفة “الوطن” أصحاب الأعمال بعدم بيع أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأبانت أن المنتجات المعنية مخالفة للمواصفة القياسية لبيض الدجاج رقم (GSO 1002/2014) والمواصفة القياسية للدجاج المبرد رقم (GSO 322/2016) والمواصفات الأخرى المرتبطة بها.

وشددت على ضرورة أن تحمل عبوات التغليف عناوين المزارع المنتجة، وأرقام تراخيصها الصادرة من الوزارة، ومراكز التعبئة، وبيانات جودة وتصنيف ومصدر هذه المنتجات، والبيانات الأخرى المنصوص عليها في المواصفات.