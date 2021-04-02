“المرور” يقدم 5 نصائح لقائدي المركبات لتجاوز مواقع الازدحام المروري بأمان

بلادي – الرياض : قدمت الإدارة العامة للمرور 5 نصائح لقائدي المركبات تضمن لهم تجاوز مواقع الازدحام المروري بأمان. وقالت الإدارة إنه يجب على قائدي المركبات تجنب التجاوز من خلال كتف الطريق، والحرص على إعطاء أفضلية العبور لمركبات الطوارئ. وأضافت أنه يجب على السائق المحافظة على تركيزه والابتعاد عن استخدام الجوال، وترك مسافة آمنة بينه وبين المركبة التي أمامه، إلى جانب الالتزام بالمسار وعدم التنقل بين المسارات حتى وإن كانت حركتها أسرع.

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