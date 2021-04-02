“النيابة العامة”: التحقيق مع تنظيم عصابي يستدرج الشباب إلى شقة ويبتزهم بعد تصويرهم في أوضاع مخلة

بلادي – الرياض : أعلنت النيابة العامة اليوم (الجمعة) أنها تحقق مع تنظيم عصابي مكون من 3 متهمين يقوم بسرقة وابتزاز الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت النيابة العامة أن أفراد التنظيم ارتكبوا جرائم اعتداء على العرض والأخلاق، حيث أعدوا وكرا للدعارة وروجوا لها عبر حساباتهم الإباحية. وأضافت أن المتهمين استدرجوا عدداً من الشباب لشقة معدة بغرض ابتزازهم بعد تصويرهم في أوضاع مشينة.

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