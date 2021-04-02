إنجاز 43% من أعمال البنية التحتية لمشروع النقل العام للحافلات بمكة المكرمة

بلادي – الرياض :
قالت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، إنه تم إنجاز 43% من أعمال تنفيذ البنية التحتية لمشروع النقل العام للحافلات بـمكة المكرمة.
وأوضحت الهيئة أن الأعمال الجارية تشمل تنفيذ محطات التوقف، والجسور، ومعابر المشاة، والمحطات المركزية.
ويضم المشروع 12 مسارًا منها 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كيلومتراً، و347 محطة، و5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كيلومترات و103 محطات.
ويبلغ إجمالي عدد حافلات المشروع 400 حافلة منها 240 حافلة عادية و160 حافلة مفصلية، كما تشتمل مرافق المشروع على 4 محطات مركزية و7 جسور و11 تقاطعا ذكيا و455 محطة توقف.
ويهدف المشروع لاستيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة ودعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وتسهيل الوصول إلى الحرم المكي والجوامع والمرافق الأخرى.
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