الكلية التقنية للبنات بالأحساء تشارك ضمن حملات تشجير محافظة الأحساء

علي بن زيد – الأحساء

شاركت الكلية التقنية للبنات بالأحساء اليوم الخميس الموافق 19/08/1442هـ بالتعاون مع أمانة الأحساء فعالية التشجير تحقيقاً لمبادة (السعودية الخضراء) بمشاركة الفريق التطوعي وذلك ضمن إطار حرص الكلية على دعم كافة الفعاليات الوطنية التي تسهم في ازدياد الرقعة الخضراء وصون الطبيعة وحِماية البيئة.

هذا وقد جرى خلال الفعالية غرس ٢٠ شتلة في منتزه عين نجم بـمحافظة الأحساء.

من جهتها أفادت منسقة المسؤولية المجتمعية بالكلية الأستاذة فاطمة المخايطة بأن المشاركة تعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية التي تسعى المؤسسة إلى نشرها وترسيخها وتعزيز معاييرها بهدف حماية البيئة والحفاظ على منتزهاتها.

كما أكدت منسقة الاتصال المؤسسي الأستاذة هدى النعيم بأن الفاعلية تهدف إلى استدامة البيئة الخضراء بمحافظة الأحساء ورفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع المحلي من دافع المسؤولية الاجتماعية للجهات الحكومية للحفاظ على الغطاء النباتي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.