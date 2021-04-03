بلادي – الرياض :
كشفت الإدارة العامة للمرور عن تطبيق النظام بحق مركبات متوقفة في مكان ممنوع بحي الوزارات في الرياض.
وأظهر مقطع فيديو وقوف أكثر من 30 مركبة على رصيف أحد الطرق رغم وجود علامات تشير إلى منع الوقوف.
وبحسب مصور الفيديو فإن المركبات تتسبب في تعطيل حركة السير، ورفض أصحابها التجاوب بإيقافها بعيدا عن المكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقطع فيديو يقود المرور لمخالفة 30 مركبة مرة واحدة في الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.