مقطع فيديو يقود المرور لمخالفة 30 مركبة مرة واحدة في الرياض

بلادي – الرياض :

كشفت الإدارة العامة للمرور عن تطبيق النظام بحق مركبات متوقفة في مكان ممنوع بحي الوزارات في الرياض.

وأظهر مقطع فيديو وقوف أكثر من 30 مركبة على رصيف أحد الطرق رغم وجود علامات تشير إلى منع الوقوف.

وبحسب مصور الفيديو فإن المركبات تتسبب في تعطيل حركة السير، ورفض أصحابها التجاوب بإيقافها بعيدا عن المكان.