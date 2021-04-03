“الكهرباء” ترد على مشكلة ترك موظفي قراءة العدادات لها بدون غطاء

بلادي – الرياض :

تجاوبت الشركة السعودية للكهرباء مع شكوى مواطن من ترك موظفي قراءة العدادات لها دون إقفالها، ما يعرّض الأطفال لخطر كبير.

وطالبت الشركة بتزويدها بصورة واضحة للملاحظة وتفاصيل الموقع وإحداثياته عبر الخرائط، شاكرة للمواطن اهتمامه بعوامل السلامة والأمان.

وأضافت أن مشروع العدادات الذكية سيسمح مستقبلًا بمتابعة الاستهلاك عبر الأجهزة الذكية دون مراجعة من قبل الموظفين، مؤكدة أن تركيبها يمثل المرحلة الأولى من المشروع، ثم سيتم ربطها بأنظمة الفوترة في مرحلة لاحقة.