تعرض الفنان عبد العزيز المبدل لأزمة صحية وإدخاله العناية المركزة

بلادي – الرياض : تعرّض الفنان عبد العزيز المبدل لأزمة صحية أثناء مشاركته في تصوير أحد المسلسلات التي ستبث خلال شهر رمضان المعظم. ونُقل المبدل إلى أحد المستشفيات في دبي، وأظهرت الفحوصات حاجته لعملية قسطرة لشرايين بالقلب وعمل بالونات ودعامات. وتفاعل المغردون في موقع “تويتر” مع صورة للمبدل داخل العناية بشكل كبير، من خلال الدعاء له بالشفاء العاجل.

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