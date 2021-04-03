آل الشيخ: قرار ضبط مكبرات الصوت في المساجد سيطبَّق “بحذافيره”.. وهناك تكاتف لإنهاء هذا الضجيج

بلادي – الرياض :

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن استخدام مكبرات الصوت في المساجد بنسق يُحدث الأذى يُعد اجتهادا ليس في محله، مشيرًا إلى أن الوزارة عازمة على تطبيق قرار ضبطها بحذافيره.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “MBC في أسبوع”، أن قرار ضبط مكبرات الصوت في المساجد وجد تجاوبًا من بعض الأئمة والمؤذنين، مؤكدًا أن الوزارة لن تتسامح في تجاوز القرار.

وأضاف أنه بدءا من الآن وحتى بداية شهر رمضان سيكون هناك تكاتف بين منسوبي الوزارة والمراقبين والأئمة والمؤذنين لإنهاء هذا الضجيج ووضع الأمور في نصابها الشرعي، مشددًا على ضرورة المحافظة على الأذان بحيث يكون مدعاة للخشوع والطمأنينة.

وناشد آل الشيخ المواطنين والمقيمين إبلاغ الوزارة عن أي أصوات زائدة عن الحد، وذلك حتى تستطيع معالجة الوضع وإقامة شعيرة الأذان الطيبة المباركة، مؤكدًا أنه لا أحد فوق النظام ومن يخالفه “فليجلس في بيته”.