“مكافحة المخدرات” تحبط تهريب 9.5 مليون حبة “إمفيتامين” مخبأة باحترافية في ألواح خشبية

بلادي – الرياض :
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب 9.5 مليون قرص “إمفيتامين” مخبأة باحترافية في ألواح خشبية (باركيه).
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية النقيب محمد النجيدي في بيان اليوم (الجمعة)، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بالشبكة الاجرامية المتورطة في العملية، بعد متابعة أمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة.
وأضاف أن المتورطين عددهم 6 متهمين بينهم 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
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