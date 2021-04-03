بعد عودة الارتفاع في الإصابات.. وزير الصحة يوجه رسالة للمواطنين والمقيمين

بلادي – الرياض :
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن كل التزام أو تهاون في الاحترازات سوف تنعكس نتيجته في عدد الحالات اليومية، فهي أرقام تعكس مدى التزامنا.
وأضاف أنه “لا يزال بإمكاننا استدراك الأمر، ابدأ بنفسك أولاً ثم من حولك بالالتزام بالاحترازات: الكمامة، التباعد، غسل وتعقيم اليدين، تجنب التجمعات”.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم (الجمعة)، تسجيل 728 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 391325 حالة.
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