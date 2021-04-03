“سكني” يطلق مشروع “أسوار” الجديد لمستفيديه في “الخبر”

بلادي – الرياض :

أطلق برنامج “سكني” مشروع “أسوار” الجديد بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ليصل عدد المشاريع السكنية التي تشهد المنطقة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص 31 مشروعاً، توفر قرابة 22 ألف وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية.

وأوضح البرنامج أن مشروع “أسوار” يضم 100 وحدة سكنية من نوع فيلا ودوبلكس، ويقع في حي الأمواج بالقرب من شاطئ الخبر على مساحة تتجاوز 28 ألف م2، ويحتوي على 88 فيلا منفصلة و12 فيلا دوبلكس.

ويمتاز المشروع بقربه من الخدمات الحيوية، وبتصاميمه العصرية، ضمن بيئة تلبي تطلعات المستفيدين، وتبدأ مساحات الوحدات من246م2 وتصل إلى 490م2 للوحدة.