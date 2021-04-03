علمني الصدق حين أكتب , وأعبر , حينما انثر حروفه البهية في صحفة الورقة البيضاء المانحة مساحة حرة من التعبير والكتابة والتعلل والتفنن فيها , وتمنيت أن تكون حروف اللغة العربية أكثر من 28 حرفًا لأواصل عزف كلماتي الساحرة بعيدًا عن الأورج الذي ينتظرني في كل ليلة لأعزف ملحونة شرقية جديدة وأمتع قرائي بما هو جميل من الكتابة التي كان مهدها ورقة بيضاء وقلم شفاف حادق الكلمات .

علمني قلمي .. أن أخذ في كتاباتي محمل الجدّ , لا أراوغ في الحروف ولا في منعطفات وصلها , ولا أمارس فنون التعذيب فيه , ولا أن أكشّط في الورقة البيضاء مرات عدة , فحبرة بالنسبة للجميع غالٍ, ولا يقدر ثمنه إلا من فقدوا إحساس الكتابة به , ولا أن أهمله بين أدراج الضياع , وأن يكون بجانب قلبي في معصم الثوب , رفيق لي , إذا احتجته كتبت به , لأن حدس الكتابة إلهام سريع , والاستجابة له أمر بالغ من الأهمية .

علمني قلمي .. أن لا استعجل في طلبه للكتابة , فلربما كتب ما لا يطيق ولا يقدر عليه , قد تكون استراحة محاربٍ في ظلمات البحر , أو إجازة جراح بين عملياته الكبرى , أتعبه منظر انبثاق الدم وكثرة تخثراته , أو توقف في الحياة لأمر طارئ كما في أزمة كورونا , ولنعذره على فترة توفقه , فهو يصارع الحروف لكل يخرجها , يحتاج لأصدق العبارات لا مجملها .

علمني قلمي .. أن احترم وجهات نظر الآخرين في وقت المنازعة , وأن أخذ من أراءهم فلربما دونها في تعابيره مع مواقف الأيام وتجاربها , ولا أن اجرح مشاعرهم فهي جرح لمشاعري ومكنوني , وأن أكتب لصديقي من بين الضلوع كُل ما هو منبثق له بكل احترام وتقدير , لا أجامله , فالمجاملة في بعض الأمور نقصان من قوته , وحتى لو كانت قدحها دم ٌ تخالجت ألوانه الحمراء إلى الزرقة في صدقها فالمحصلة ” قلم صادق يكتب”.

علمني قلمي .. كيف أواجه عثرات الحياة وكبواتها فهو القارئ الوحيد لكلماتي والذي يصدُقني في أغلب الأوقات وسط تعددٌ من القراء الآخرين، وأن أكون كالشجرة الطيبة ثمارها دُرر من الكلمات .. يقول أبو تمام في وصفه عن القلم

لك القلم الأعلى الذي بسنانه

يصاب من الأمر الكلى

لعاب الأفاعي القاتلات لعابه

وأرْي الجنى اشتارته أيد عواسل

له ريقة طل ولكن وقعها

بآثاره في الشرق والغرب وابل

ويقول المتنبئ في وصفه اعتزازاً وافتخار فيه :

نحيف الشَّوى يعدو على ام رأسه

ويحفى فيقوى عدوه حين يُقطعُ

يمجُّ ظلاما في نهار لسانه

ويُفهم عمن قال ما ليس يُسمعُ

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عماد الصاعدي

رئيس التحرير