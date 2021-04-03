علي بن زيد – الأحساء أكدت صحة الأحساء أنها قامت عبر فرقها الميدانية ب٤٦٧ جولة ميدانية لرصد السلوكيات في الأماكن العامة ومتابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأهابت صحة الأحساء عبر حسابها بموقع التواصل “تويتر” على جميع المواطنين والمقيمين بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية قبل الدخول لأي مكان عام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 467 جولات ميدانية لرصد السلوكيات في الأماكن العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.