حادث في طريق المدينة – القصيم القديم لثلاث مركبات

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دوت الخليج – المدينة
أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 22:05 من مساء اليوم الجمعة بلاغاً يفيد بوقوع حادث في طريق المدينة – القصيم القديم بعد العاقول باتجاه القصيم لثلاث مركبات واحتمالية وجود اكثر من 10 حالات في الموقع وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة وتساندها فرقتان من النقل الاسعافي للشئون الصحية والقيادة الميدانية .
و بين السهلي بأنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء باجراءات الفرز الاسعافي اتضح وجود عدد 12 حالة تم تصنيفها بالشكل التالي :
الوفيات : طفلين و امراتان و ثلاث رجال .
الإصابات :
الخطيرة : طفل واحد و امراتان .
البسيطة ورفضت النقل : رجلين .
حيث تم عمل اللازم إسعافياً للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى .
وتم التواجد في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات .
وتوجيه النقل الغير إسعافي التابع للهيئة لنقل الحالات المتوفيه .
نسأل الله ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان
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