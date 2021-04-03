حادث في طريق المدينة – القصيم القديم لثلاث مركبات

دوت الخليج – المدينة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 22:05 من مساء اليوم الجمعة بلاغاً يفيد بوقوع حادث في طريق المدينة – القصيم القديم بعد العاقول باتجاه القصيم لثلاث مركبات واحتمالية وجود اكثر من 10 حالات في الموقع وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة وتساندها فرقتان من النقل الاسعافي للشئون الصحية والقيادة الميدانية .

و بين السهلي بأنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء باجراءات الفرز الاسعافي اتضح وجود عدد 12 حالة تم تصنيفها بالشكل التالي :

الوفيات : طفلين و امراتان و ثلاث رجال .

الإصابات :

الخطيرة : طفل واحد و امراتان .

البسيطة ورفضت النقل : رجلين .

حيث تم عمل اللازم إسعافياً للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى .

وتم التواجد في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات .

وتوجيه النقل الغير إسعافي التابع للهيئة لنقل الحالات المتوفيه .

نسأل الله ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان