مبادرة كتابي حياة أخرى

دوت الخليج – المدينة : شهد المطرفي

كتابي حياة أخرى هي مبادرة أطلقها فريق uptoup التطوعي بهدف إيجاد رفوف أخرى للكتب التي هجرها القراء بدأت من فكرة صغيرة طرحت في اجتماع حتى تطورت شيئاً فشيء لتصبح مكتبة تضم أكثر من ٥٠ كتاب تسمح بالاستعارة وتشجع المجتمع على استحداث عادة القراءة .

انطلقت المبادرة بقيادة قائدة فريق up tp up غيداء السناني يوم ٨/١٨ الموافق يوم الأربعاء في كوفي قطرات مختصة للاحتفاء بيوم الكتاب العالمي بطريقة مميزة ونشر عادة القراءة عند أكبر شريحة في المجتمع .