الجمعية الصحية للإدارة الصحية تحصد المركز الأول

دوت الخليج -جدة: عفاف حامد

حصدت#الجمعية_السعودية_للإدارة_الصحية @Saudi_SHA على المركز الأول في التقرير الدوري لتقييم كفاءة الأداء للجمعيات العلمية الصحية للربع الأول من عام 2021م الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

دوت الخليج تبارك لهم هذا الإنجاز الغير مسبوق ووتمنى لهم مزيد من التقدم والإزدهار

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