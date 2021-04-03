خلال أسبوع.. “الموارد البشرية” تضبط 1.7 ألف مخالفة لأنظمة العمل و186 للإجراءات الاحترازية

بلادي – الرياض :
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية، جولاتها الرقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتأكد من امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.
وأوضحت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية التابعة لها نفذت أكثر من 17 ألف زيارة رقابية خلال الفترة من 25 إلى 31 من شهر مارس الماضي، أسفرت عن ضبط 1,7 ألف مخالفة لأنظمة العمل و186 مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت أكثر من ألفي إنذار.
وأبانت أن جولاتها الرقابية مستمرة على كافة منشآت القطاع الخاص وفي جميع المناطق، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.
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