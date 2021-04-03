بلادي – الرياض :
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم (السبت)، فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة (جندي) رجال.
وأوضحت أنه يُشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون سعودي الأصل والمنشأ، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، منوهة بأنه سيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
وأبانت أنه سيتم استقبال طلبات القبول من اليوم، وحتى الخميس الموافق 26 / 8 / 1442 هـ، داعية الراغبين بالتقدم للاطلاع على الشروط والتفاصيل من خلال الرابط.
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