استشاري: هذا ما يصيب العينين عند استخدام الجوال داخل غرفة مظلمة

بلادي – الرياض :
أوضح استشاري طب وجراحة العيون والليزك، الدكتور حافظ الفالح، أن استخدام الجوال في غرفة مظلمة يتسبب في اتساع حدقة العين، ما يؤدي لدخول كمية أشعة أكبر للعين.
وأشار الفالح إلى أن هذا الاتساع قد يسبب إجهادًا للعينين، أو الصداع أو الجفاف البسيط، نافيًا الادعاءات المتداولة والمتعلقة بتسبب الاستخدام في هذه الظروف بأضرار بالشبكية والأورام.
ونصح استشاري العيون، بالحرص على توفير إضاءة خفيفة عند استخدام الجوال والأجهزة الإلكترونية، وذلك لإراحة العين، وتجنبًا لمشكلات الإجهاد والصداع.
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