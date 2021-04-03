ضبط شخصين ظهرا في مقاطع فيديو يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء بجدة

بلادي – الرياض :
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على شخصين ظهرا في مقاطع فيديو يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بجدة.
وأوضحت شرطة المنطقة أنه تم تحديد هوية المتورطين والقبض عليهما وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية (في العقدين الثاني والثالث من العمر).
وأضافت أنه ضبط بحوزتهما مواد مخدرة، حيث تم إيقافهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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