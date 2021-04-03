تعرض متسابقة في “إكستريم إي” بالعلا لحادث انقلاب مروع

بلادي – الرياض :
تعرضت متسابقة في سباق من سلسلة “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية بالعلا، لحادِث انقلاب مروع لسيارتها.
ونشر الحساب الرسمي للبطولة على “تويتر” مقطع فيديو يُظهر لحظة انقلاب السيارة لعدة مرات بعد أن فقدت المتسابقة وتدعى “كلوديا هورتجن” السيطرة عليها، غير أن الحساب أكد أنها بخير.
يذكر أن السباق انطلق صباح اليوم (السبت)، وهو أول سباق من سلسلة “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، ويقام على مدى يومين بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقًا وسائقة، وتنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
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