بلادي – الرياض :
أنهت أمانة منطقة الجوف، أعمال تطوير وإعادة تأهيل المدخل الشمالي لمدينة سكاكا، ضمن جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات والطرق، وتحسين المشهد الحضري، في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.
وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، أن المشروع تضمن إعادة تأهيل وتنظيم وتجميل المدخل الشمالي لسكاكا، من خلال أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة، مشيرا إلى سفلتة 126 ألف متر مربع ضمن المشروع، كما تم تركيب 340 عمود إنارة بتقنية موفرة للطاقة led.
وأبان الشرعان أن طول المسار المخصص للدراجات الهوائية والمشاة بلغ 9400 متر، كما تم زراعة 1373 شجيرة و738 من الأشجار و800 موقف سيارة وتوفير 20 من الكراسي الذكية والحديثة، مشيرًا إلى إنجاز كافة الأعمال بالموقع وإنهاء المشروع وفق الخطة الزمنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يضم مساراً للدراجات بطول 9.4 كم.. أمانة الجوف تُنهي تطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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