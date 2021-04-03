“الأرصاد” ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من المناطق وسحب رعدية ممطرة في أخرى

بلادي – الرياض :

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، بعدد من المناطق، وسحب رعدية ممطرة وارتفاع الأمواج في أخرى.

وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، الحدود الشمالية، والرياض، والقصيم، والمنطقة الشرقية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساء.

وأبان أن أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء.

وأضاف أن محافظات (الجبيل، الخبر، والخفجي، والدمام، ورأس تنورة) بالمنطقة الشرقية، ومحافظات (الليث، وجدة، ورابغ) بمنطقة مكة المكرمة، وينبع بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد ارتفاعاً للأمواج يصاحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساء.

وأشار إلى أن أجزاء من منطقة عسير ستشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة أبها، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، ومحايل، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.