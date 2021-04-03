القيادة تهنئ رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده

بلادي – الرياض : بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية السنغال الرئيس ماكي سال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب خادم الحرمين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس جمهورية السنغال، ولحكومة وشعب السنغال الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة، عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السنغالي، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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