تشييع جثمان الناشط اللبناني محمد الرز ودفنه ببلده في حضور والدته

بلادي – الرياض :

شيّعت جموع من اللبنانيين جثمان الناشط اللبناني محمد الرز الذي توفي يوم (الأربعاء) الماضي بالمملكة، حيث وصل جثمانه، أمس، إلى منزل أسرته بمحافظة عكّار.

واستقبلت جموع غفيرة من أهل وأقارب وأصدقاء الفقيد جثمانه؛ حيث تمت الصلاة عليه ودفنه، بحضور والدته.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة والدة الفقيد جالسة بجوار قبره خلال عملية الدفن؛ ويملؤها الحزن والأسى على فراق ابنها، كما بدا شقيقه منهاراً خلال مراسم التشييع.

وكان عدد من السعوديين، نعوا الفقيد معبرين عن حزنهم لوفاته، ووصفوه بالمحب للمملكة؛ والمدافع والمنافح عنها بقوة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولوا عبر وسم “محمد الرز في ذمة الله؛ آخر صورة له التقطها لنفسه أمام الكعبة المشرفة بعد أدائه العمرة يوم الإثنين الماضي 26 مارس، إلى جانب مقاطع فيديو وتغريدات سابقة نشرها تظهر مدى حبه ودعمه للمملكة.