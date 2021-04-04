انتخاب السبيعي رئيساً لرابطة فرق أحياء الاحساء والاعلامي الحبيب يقدم التهاني

حسين الحبيب

فاز الأستاذ سعد قاعد السبيعي برئاسة رابطة فرق أحياء محافظة الاحساء لكرة القدم في الانتخابات التي جرت على مسرح مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الاحساء بحضور سعادة الاستاذ عبداللطيف العرادي مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الاحساء و ابراهيم المزراق مدير الشئون الرياضية وممثلي رابطة فرق الاحساء للأحياء.

وانتخُب بجانب السبيعي مجلس إدارته المكون من 4 أعضاء هم دكتور ناجي العبد رب الرضا وحسين العمر وحمد الطريف وطالب الجبران

من جانبه اعلن السبيعي بتبرعه بمبلغ 30 الف ريال سنويا دعم لتطوير رياضة فرق الاحياء وتعهد بتسخير خبرته التي استقاها من منعطفاته الرياضية الناجحة لتحقيق التطلعات للشارع الرياضي الاحسائي حيث قال: (أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة سنبذل الغالي والنفيس لنكون عند مستوى الثقة التي منحناها من فرق أحياء الاحساء شركاءنا في المرحلة القادمة)

هذا وينتظر أن تشهد الأيام القادمة أول اجتماع للرابطة من أجل توزيع الحقائب الإدارية وبدء خطة العمل مباشرة.

الاعلامي حسين الحبيب قدم التهاني والتبريكات لسعد قاعد السبيعي وفريق عمله بفوزه برئاسة رابطة فرق احياء محافظة الاحساء للدورة المقبلة وان شاء الله نرى برامج واستراتيجيات تخدم رياضة الاحساء وفق رؤية سيدي الامير محمد بن سلمان2030

ونقول للاستاذ صادق المعيلي حظا اوفر في الانتخابات القادمة فبمثلك تفتخر الاحساء بك وبفريق عملك واهدافك للحملة