العنف الأسري اضطراب نفسي ..والعماش “لبلادي نيوز “: التعذر عن العيش بطريقة طبيعية مؤذن بوجود علة نفسية

دوت الخليج :لمى البنصاري – المدينة المنورة .

الكثير منا يطمح إلى تحقيق استقرار أسري ناجح ومثالي ، وهذا ما تألفت عليه النفس البشرية ورجحه العقلاء ، ولكن ماذا لو كان هناك أشخاصًا يسعون إلى تدمير الهيكل الأسري بكل مقوماته القدسية ودب الرعب في قلوبِ رعيتهم ؟ ما دور الحالة النفسية في زيادة هذه الحالات ؟ وما الإجراءات المتخذة للحد منها؟ والكثير من المحاور تجيب عليها الأخصائية النفسية فلحاء العماش .

** بداية .. عرفينا بنفسك ؟

فلحاء العماش من حائل اخصائية نفسية واسرية ورئيسة تحرير صحيفة أجا الإلكترونية .

بإيجاز .. ما هو العنف الأسري؟

يُعّرف علميًا بإلحاق الأذى بين أفراد الأسرة الواحدة؛ كعنف الزوج ضد زوجته، وعُنف الزوجة ضد زوجها، وعنف أحد الوالدين أو كلاهما اتجاه الأولاد، أو عنف الأولاد اتجاه والديهم، حيث يشمل هذا الأذى الاعتداء الجسدي، أو النفسي، أو الجنسي، أو التهديد، أو الإهمال، أو سلب الحقوق من أصحابها، وعادةً ما يكون المُعنِّف هو الطرف الأقوى الذي يُمارس العنف ضد المُعنَّف الذي يُمثّل الطرف الأضعف.، بمعنى مختصر تعدي بالأذى على أحد افراد الاسرة بغير وجه حق سواء لفظياً او جسدياً.

‏متى يمكننا إطلاق تعبير عنف أسري على الحالات التي تستقبلها العيادة النفسية ؟

اجمالا حينما يتعذر على الانسان العيش بطريقة سليمة وطبيعية هنا يمكننا القول انه ربما يعاني من اضطراب أو مشكلة نفسية وحينها يأتي دور العلاج النفسي والسلوكي المعرفي ، أما العنف الاسري فحين يأتي الشاكي وقد نشأت مشكلته بسبب عنف لفظي أو جسدي حينها نقول عنه أنه تعرض لعنف أسري.

‏حين تأتي حالة ينطبق عليها تعريف المُعنِف ، ما الخطوات والاجراءات التي تتخذونها عند التعامل مع هذه الحالة ؟

من خلال برامج التوعية وذلك باستخدام عدّة طرق و أساليب تبدأ بالوقاية العامة التي تُبيّن خطر العنف الاسري، ثمّ الوقاية القانونية بمعرفة القوانين والتشريعات المتعلّقة بحماية الأسرة، ثمّ الوقاية الإجرائية من خلال معرفة طرق الوصول إلى خدمات الحماية بعد التعرّض للعنف وطرق الإبلاغ الصحيح، لتخليص الضحية من آثار العنف النفسية أو الجسدية من خلال تمكينها اجتماعياً، وتعزيز قدراتها، وتقديم الرعاية الصحيّة المناسبة لها وتقديم برامج الوقاية خلال الرعاية اللاحقة وهي البرامج التي تهدف إلى إزالة الآثار السلبية للعنف الأسري، من خلال إعادة تأهيل المتضررين، ودمجهم بالمجتمع، والسعي لإيقاف العنف ان كان لازال مستمرا ومن ثم اخضاع الحالة للعلاج النفسي وان استدعى الامر يتم التعاون مع الجهات المعنية لرفع الظلم والعنف .

**ماهي النصائح النفسية المقدمة للوالدين للحفاظ على الاستقرار الاسري؟

أولا لابد من حسن اختيار الزوجين لبعضهما ومن ثم الحرص على التربية الشرعية السليمة لأنها تضمن تخلق أفراد الاسرة بالأخلاق الحسنة .

ثم الابتعاد عن التعنيف والاضطهاد اللفظي او الجسدي والمقارنة بين الابناء وتفضيل بعضهم على بعض والابتعاد عن تكرار الكلمات السلبية المختصة بالصفات وحل المشكلات الزوجية بعيداً عن الابناء

**كأخصائية نفسية حدثينا عن أهم العوامل التي تساعد في خلق جو أسري ناجح ؟

الحفاظ قدر الامكان على المبادئ والأسس الاسلامية فهي كفيلة بضبط التوازن الاسري وأيضاً لابد من الابتعاد عن العصبية والاستعجال بالتعامل مع الأولاد والمواقف السلبية معهم, وزرع الثقة بهم وكسبها منهم أيضًا فالعلاقة الأسرية رابط مشترك يجب على جميع أفراد الأسرة القيام بواجبهم نحوها.

‏**من خلال خبرتك العملية .. ما مدى نجاح الاجراءات المستخدمة في علاج هذه الظاهرة؟

تقريباً كنسبة تقريبية وليست بناء ع احصائيات موثقة 70% نسبة نجاح العلاج غالبًا عند تعاطينا معها ومن خلال ممارسة العمل المهني وقد يمكن الاطلاع على الإحصائيات من وزارة الصحة مثلًا فهي مفيدة في هذا المقام.

‏**على سياق وزارة الصحة، ما الدور الذي تقدمه الحكومة لدعم المؤسسات أو الافراد المهتمين بتقديم المساعدة النفسية والارشاد الأسري؟

وفرت الحكومة الرشيدة العديد من المؤسسات للخدمات الاجتماعية منها الجمعيات المعنية بالأمور الأسرية والنفسية فرص عمل وأخرى تطوعية للمختصين لتقديم النصح والارشاد لكافة اطياف المجتمع وللحفاظ على الضمان النفسي والاستقرار الأسري لتحقيق الرؤية الحكيمة بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولا يسع المقام لتعداد هذه الأدوار بشكل تفصيلي .

‏**ختامًا .. كلمة توجهها للأسر والمقبلين على تكوين أسرة؟

التأسيس الجيد يضمن بعد الله من نجاح الاسرة، فأحسنوا اختيار شركاء حياتكم واجعلوا رباط الأسرة رباط غليظ لا ينفك مهما حصل في هذه الدنيا لأنها هي اللبنة في البناء الاجتماعي والأهم في تحقيق السلام النفسي والحصول على هيكل أسري متماسك ،وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح.