مؤسسة جائزة المدينة المنورة تعقد ورشة عمل لمبادرة جائزة البيئة

دوت الخليج – المدينة : اقامت الأمانة العامة لمؤسسة جائزة المدينة المنورة اليوم الاحد 22/8/1442هـ الموافق 4 أبريل 2021م ورشة عمل بعنوان (جائزة المدينة المنورة للبيئة) وذلك بمقر الجائزة بمشاركة أعضاء الهيئة الإشرافية للجائزة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي, والتي تتزامن مع أسبوع البيئة السعودي 2021م.

وبدأت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها المدير التنفيذي لمؤسسة الجائزة المهندس جمال بن عبدالرحمن طه رحب خلالها بالمشاركين بالورشة وأكد فيها على عناية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجائزة لتحقيق رؤية ورسالة المؤسسة وتطوير أعمالها.

عقب ذلك بدأت أعمال الورشة والتي تضمنت ثلاث جلسات ناقشت الأولى أهمية جائزة المدينة المنورة للبيئة وفوائدها على المجتمع ومجالات الجائزة، وتناولت الجلسة الثانية متطلبات الجائزة والجهات المستهدفة والتنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة ، في حين خصصت الجلسة الثالثة لمناقشة مبادرات الجائزة والنظرة المستقبلية لاستدامتها، واختتمت الورشة بعدد من التوصيات ذات العلاقة بأعمال الورشة والخطوات القادمة لتطوير محاور الجائزة وتنفيذها .

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