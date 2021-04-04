حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين على مناطق المملكة

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران، والمرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أوضح المركز أنها ستكون شمالية شرقية إلى شمالية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة 18-35كم/ساعة، وتسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ 38 درجة مئوية، فيما تسجل طريف 10 درجات.