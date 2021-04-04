“الفلك الدولي” يحدد موعد غُرة شهر رمضان وعيد الفطر

بلادي – الرياض :
توقع مركز الفلك الدولي، موعد غرة شهر رمضان الكريم في دول العالم الإسلامي، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.
وقال المركز إنه من المتوقع أن تكون غرة رمضان فلكيًا لمعظم الدول يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري، كما من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر الخميس الموافق 13 مايو المقبل.
وأكد مركز الفلك الدولي أن معظم الدول، ومنها السعودية وإندونيسيا وماليزيا وإيران وبروناي والإمارات وسوريا والأردن وليبيا والجزائر والمغرب، سيكون تحري هلال شهر رمضان لديها خلال يوم الإثنين 29 شعبان الموافق 12 أبريل، في حين سيكون تحري هلال رمضان يوم الأحد 11 أبريل في كل من مصر وتركيا والعراق وتونس، وذلك لأن شهر شعبان بدأ هناك في 14 مارس.
وأشار المركز إلى أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، لن تتمكن من رؤيته بعد غروب الشمس، وذلك نظرًا لحدوث اقتران في هذه الفترة، وهو ما يعني أنه سيكون عليهم استكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا، ليبدأ رمضان يوم الثلاثاء 13 أبريل، في حين تستطيع بعض الدول التي سوف تتحرى الهلال يوم الإثنين، رؤيته بالعين المجردة أو بالتليسكوب، تبعًا لموقع كل دولة، ولذلك فإنه من المتوقع أن يكون الثلاثاء هو غرة رمضان عند معظم دول العالم الإسلامي.
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