“النيابة العامة” توجه بسرعة القبض على شاب ظهر بمقطع يدعي فيه الاعتداء جنسياً على طفل

بلادي – الرياض : وجهت النيابة العامة اليوم (الأحد) بسرعة القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو تدوول على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي فيه الاعتداء جنسياً على طفل.

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