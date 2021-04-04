هل يلزم ذراع معينة لأخذ لقاح كورونا؟ الصحة توضح

بلادي – الرياض :

ردت وزارة الصحة على سؤال بشأن الذراع اللازمة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن كلا الذراعين يمكنهما تلقي اللقاح، مشيرة إلى أنه لا مشكلة في استخدام أيتهما بعملية التطعيم.

وكانت وزارة الصحة قد دعت المواطنين والمقيمين من الفئات المستهدفة، للحصول على اللقاح المضاد لكورونا، وذلك ضمن خطة تهدف لإكساب المجتمع المناعة اللازمة لإنهاء الجائحة.