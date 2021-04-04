بلادي – الرياض :
ردت وزارة الصحة على سؤال بشأن الذراع اللازمة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأكدت أن كلا الذراعين يمكنهما تلقي اللقاح، مشيرة إلى أنه لا مشكلة في استخدام أيتهما بعملية التطعيم.
وكانت وزارة الصحة قد دعت المواطنين والمقيمين من الفئات المستهدفة، للحصول على اللقاح المضاد لكورونا، وذلك ضمن خطة تهدف لإكساب المجتمع المناعة اللازمة لإنهاء الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل يلزم ذراع معينة لأخذ لقاح كورونا؟ الصحة توضح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.