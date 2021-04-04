لإجراء التجارب الكيميائية.. “التعليم” تتيح خدمة “المختبر الافتراضي” للطلاب والمعلمين عبر “مدرستي”

بلادي – الرياض :
أطلقت وزارة التعليم خدمة المختبر الافتراضي، من خلال منصة مدرستي، والتي توفر الأدوات والمعدات والأجهزة الافتراضية.
وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تمكين الطلبة والمعلمين والمعلمات من إجراء التجارب الكيميائية والفيزيائية المختلفة.
وذكرت أن المختبر الافتراضي هو برنامج حاسوب إلكتروني يحاكي المختبرات العلمية الواقعية، مبينة أنه يوفر مواد وأدوات ومعدات وأجهزة بطابع افتراضي مثل “المواد الكيميائية، والأدوات الزجاجية، والمعدات، والرسومات البيانية ثلاثية الأبعاد وغيرها” التي تمكن الطالب والمعلم من تنفيذ التجارب الكيميائية والفيزيائية المختلفة والتحكم بمجريات التجربة وتدوين الاستنتاجات.
وأشارت إلى أن المختبر الافتراضي تتسم نتائج تجاربه بدرجة عالية من الدقة العلمية، لافتة أنه يوفر مكتبة ثرية جاهزة من التجارب للمفاهيم الكيميائية والفيزيائية يمكن استعراضها وتعديلها.
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