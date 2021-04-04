خادم الحرمين يؤكد لملك الأردن مساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها للحفاظ على استقرار البلاد

بلادي – الرياض :
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًا اليوم الأحد، بملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وأكد خادم الحرمين الشريفين للملك عبد الله وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية ومساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيًا للأردن الخير والأمن والاستقرار.
من جهته أعرب الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.
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