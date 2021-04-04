“الغذاء والدواء” تحذر من 12 منتج ألعاب مكياج للأطفال تحتوي على “الأنتيمون والزرنيخ”

بلادي – الرياض :
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الأحد من 12 منتج ألعاب عبارة عن مكياج للأطفال بسبب احتوائها على مادتي “الأنتيمون والزرنيخ”.
وأوضحت الهيئة أن المواد المحظورة في المنتجات تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، إضافة إلى عدم إدراج المنتجات في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني .
وأوضحت الهيئة أن التعرض لتراكيز عالية من مادة الأنتيمون، لفترات طويلة قد يتسبب في أضرار، منها تهيج وتحسس العين والمنطقة المحيطة بها وتهيج الرئتين، كما أن التعرض لفترات طويلة من معدن الزرنيخ يؤدي إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية وأعراض أشد خطورة كلما زادت فترة التعرض.
ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
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