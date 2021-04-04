بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، تنفيذ أكثر من 1700 جولة ميدانية على المنشآت التجارية والأسواق والمستودعات في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت أن الجولات الميدانية استهدفت التحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يُقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان، مبينةً أنها تأتي ضمن خطة عمل الوزارة الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1442هـ.
وأشارت إلى أن الجولات كشفت عن وجود وفرة في جميع السلع والمنتجات الرمضانية في منافذ البيع والمخزون، وتوفر البدائل المناسبة لكل صنف، وزيادة المنافسة بين منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، مع استقرار الأسعار حول نفس المعدلات للأشهر السابقة.
ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” على مدار اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “التجارة”: وفرة عالية في السلع والمنتجات بالأسواق واستقرار الأسعار قبل رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.