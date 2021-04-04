- 1/2
- 2/2
منار علي – الأحساء
(خيركم من تعلم القرآن وعلمه)
أنه أفضل الكتب السماوية ، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون هدى ورحمة للمؤمنين ، نزل على أفضل الخلق محمد (صلى الله عليه وسلم) ، نزل لخير أمة أخرجت للناس .
ومما يحسب لجمعية تَعلّم بالأحساء أنها تُعنى بتعليم القرآن الكريم وعلومه واستمرار عطائها وتعليمها وذلك منذ أكثر من 5 سنوات منذ تأسيس الفرع وذلك بفضل من الله ثم نتيجةً لجهود هيئتها الإشرافية وأعضائها ومنسوبيها ، حيث أقامت الجمعية حفلًا تكريميًا لأعضاء الهيئة الإشرافية الذين بذلوا الوقت والجهد في خدمة كتاب الله وعلومه .
وأقيم هذا التكريم وفق الإجراءات الإحترازية يوم الجمعة الموافق يوم 20 من شهر شعبان للعام الهجري 1442هـ حيث حضر الحفل رئيس الهيئة الإشرافية فضيلة الشيخ د. خالد بن جاسم البريكان و أعضاء الهيئة الإشرافية المكرمين ومنسوبو الجمعية ، وتخلل الحفل عدة فقرات تعريفية وتكريم للأعضاء نهاية الحفل ومن ثم وجبة العشاء الذي أقيمت لهم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمعية تّعلم تكرم أعضاؤها لمرور أكثر من ٥ سنوات على تأسيسها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.