جمعية تّعلم تكرم أعضاؤها لمرور أكثر من ٥ سنوات على تأسيسها

منار علي – الأحساء

(خيركم من تعلم القرآن وعلمه)

أنه أفضل الكتب السماوية ، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون هدى ورحمة للمؤمنين ، نزل على أفضل الخلق محمد (صلى الله عليه وسلم) ، نزل لخير أمة أخرجت للناس .

ومما يحسب لجمعية تَعلّم بالأحساء أنها تُعنى بتعليم القرآن الكريم وعلومه واستمرار عطائها وتعليمها وذلك منذ أكثر من 5 سنوات منذ تأسيس الفرع وذلك بفضل من الله ثم نتيجةً لجهود هيئتها الإشرافية وأعضائها ومنسوبيها ، حيث أقامت الجمعية حفلًا تكريميًا لأعضاء الهيئة الإشرافية الذين بذلوا الوقت والجهد في خدمة كتاب الله وعلومه .

وأقيم هذا التكريم وفق الإجراءات الإحترازية يوم الجمعة الموافق يوم 20 من شهر شعبان للعام الهجري 1442هـ حيث حضر الحفل رئيس الهيئة الإشرافية فضيلة الشيخ د. خالد بن جاسم البريكان و أعضاء الهيئة الإشرافية المكرمين ومنسوبو الجمعية ، وتخلل الحفل عدة فقرات تعريفية وتكريم للأعضاء نهاية الحفل ومن ثم وجبة العشاء الذي أقيمت لهم .