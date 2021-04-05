للعاطل والموظف 60 ألف ريال تمويل العمل الحر بدون فوائد بأقساط ميسرة لدى بنك التسليف

تم توفير منتج نفاذ تمويل العمل الحر للعاطل والموظف من أجل تحسين أحوالهم المعيشية في المملكة العربية السعودية لذلك تم إنطلاق منتج نفاذ عبر بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية الذي يقدمه على أفضل وجه حيث يمتاز بأنه تمويل إسلامي لا خلاف فيه لانه بدون فوائد مالية حيث يمنح التمويل النقدي بحد أقصى 60 ألف ريال سعودي عند الموافقة عليه بعد توفير جميع الضمانات والمستندات المطلوبة ويمتاز منتج نفاذ بأنه تمويل بأقساط شهرية ميسرة حتى خمسة سنوات لتسهيل على العاطلين أو الموظفين عمليه السداد لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية وتم فتح التقديم من جديد على منتج نفاذ عن طريق رابط التقديم على تمويل العمل الحر الذي يعتبر متاح في الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية الذي يطلق عليه في الأعوام السابقة بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة

شروط الحصول على تمويل نفاذ العمل الحر للعاطل والموظف بالسعودية

تم فتح التقديم على تمويل العمل الحر لخدمة كافة العاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية حيث يمنح التمويل النقدي أو التمويل العيني عبر بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية بعد توفير كافة الشروط والضوابط اللازمة الحصول على منتج نفاذ كما يلي

يسمح التقديم على تمويل العمل الحر بعد توفير وثيقة العمل الحر عن طريق إصدارها من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية

لابد أن يبدأ عمر المتقدم لطلب منتج نفاذ للعمل الحر من سن 21 سنة بحد أقصى 60 سنة عند التقديم عبر بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة

يفضل أن يكون الموظفين السعوديين لا يزيد دخله الشهري عن أربعة عشر ألف ريال سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة

التقديم على قرض منتج نفاذ للعاطلين والموظفين السعوديين بحد أعلى للقرض العينى مائة وخمسون ألف ريال والقرض النقدي ستون ألف ريال سعودي

مميزات التقديم الإلكتروني على منتج نفاذ تمويل العمل الحر للعاطل والموظف

منتج نفاذ من أجل تحقيق تمويل العمل الحر عن طريق التقديم لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية الذي كان يعرف في السنوات السابقة باسم بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية ويمتاز ذلك التمويل بأنه تمويل بأقساط ميسرة بدون فوائد أو بدون رسوم وغيرها من التمويلات الشخصية الميسرة التي سوف نتعرف عليها عن طريق مقاله اليوم بالتوضيح كما يلي بكافة التفاصيل الجديد